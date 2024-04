Napoli | sparatoria Fuorigrotta L?ipotesi choc | «Pusher nel parco giochi»

Choc a Fuorigrotta : una donna è rimasta ferita in seguito a una Sparatoria in strada a piazza Italia. Sul posto la polizia , la donna è stata soccorsa dai passanti che hanno cercato di... (ilmattino)

sparatoria a Philadelphia: feriti - Diversi arresti. La sparatoria sarebbe avvenuta intorno alla via Wyalusing Avenue. Diverse persone sono state colpite a Philadelphia in un evento che segnava la fine del Ramadan: lo riferisce Fox ...corriere

Philadelphia, sparatoria nella folla alla festa di fine Ramadan: colpite numerose persone. Esclusa pista terroristica - sparatoria in mezzo ad una grande folla a Philadelphia, in occasione dei festeggiamenti per la fine del Ramadan. Lo riporta la Cnn, riferendo che la polizia è intervenuta per rispondere.ilmattino

Chi è Antonio Abbruzzese, l’uomo gambizzato a colpi di pistola in centro a Milano - Antonio Abbruzzese è l'uomo rimasto gambizzato dopo una lite in via Marche a Milano: la famiglia della vittima era rimasta coinvolta in un'altra sparatoria ...fanpage