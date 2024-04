Municipio XV – Diaco e Badaracco M5s | “Cesano | necessario costruire un dialogo su basi nuove con i residenti”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “La porta d’ingresso a nord-ovest della Capitale, tra ettari di agro, impianti di rilevanza strategica nazionale, il borgo storico e l’inserimento urbano lungo via della Stazione di, natura e testimonianze archeologiche accanto a importanti giacimenti minerali. Un territorio aspro, complesso e distante dal centro di Roma nel quale c’è ancora molto da fare. Nei cinque anni alla guida di Capitale abbiamo lavorato per terminare la copertura del Palazzetto dello sport in costruzione da 20 anni, abbiamo progettato una nuova piazza, il parco giochi inclusivo per bambini e l’area ludico-ricreativa, la pista ciclabile per la Braccianese e stiamo ancora lavorando per completare la rete fognaria, delocalizzare la cabina primaria e interrare l’elettrodotto che sovrasta il centro abitato. Opere importanti, essenziali e improcrastinabili che andrebbero accompagnate a ...