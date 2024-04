(Di mercoledì 10 aprile 2024) Camugnano (Bologna), 10 aprile 2024 – Vincenzo Franchina, Pavel Petronel Tanase, Mario Pisani. Le tre vittime accertate, le tre vite spezzate dal disastro della centrale idroelettrica di Bargi, la piccola frazione del Comune di Camugnano, nell’Appennino bolognese. Mentre la speranza di estrarre vivi da quell’inferno di acqua e macerie gli altri quattro lavoratori dispersi si perde con il passare delle ore, le storie di Vincenzo, Mario e Pavel vivono ormai nei ricordi di chi ha voluto loro bene. E di tutti noi. Tre tecnici trasfertisti – appartenenti a una ditta esterna alla Enel Green Power – che avevano lasciato le loro case per venire a lavorare sulla sponda deldi. Vincenzo Franchina Era il più giovane, tra un mese avrebbe compiuto 36 anni. Originario di Sinagra, un piccolo comune in provincia di Messina, viveva a Genova con la ...

Morti nell’inferno sul lago di Suviana: il neo marito, il nonno tennista e il papà dei due gemelli - Mario, 73 anni, viveva per la famiglia. Vincenzo aveva un figlio di 3 mesi. Pavel era in Italia da 25 anni. Erano tutti trasfertisti arrivati per lavorare nell’impianto Enel a Bargi. Lo strazio dei pa ...ilrestodelcarlino

Strage di Suviana: vigili del fuoco, poche speranze di trovare superstiti. Inchiesta per disastro e omicidio colposo - Il bilancio dell'esplosione è di 3 Morti e 5 feriti. 4 i dispersi, la loro età compresa tra 37 e 68 anni. Il livello dell'acqua sta salendo rendendo difficili le ricerche. Il 73enne morto era esperto ...ansa

Sommozzatori vicentini inviati alla ricerca dei dispersi nel disastro di Suviana - nell'inferno del lago artificiale di Suviana, nel Bolognese, teatro dell'esplosione della centrale idroelettrica nel corpo sommerso dell'impianto, sono ...ecovicentino