Modena-Catanzaro | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliani tentano l’ultimo assalto per raggiungere i playoff contro i calabresi, che sono quasi sicuri di giocare la post-season.si giocherà venerdì 12 aprile 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Braglia: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I canarini sono reduci da tre pareggi consecutivi che non hanno mosso di molto la loro classifica. La squadra di Bianco è tredicesima con 39 punti, a più sei sulla zona retrocessione e a meno sei dalla quella dei playoff, verso la quale si guarda ancora anche se resta difficile raggiungere La sconfitta interna subita dal Como si è rivelata indolore per i calabresi che hanno conservato il quinto posto e un margine di sette punti dal settimo ed ultimo utile ...

La Serie B prosegue e dopo i tre anticipi andati in scena ieri, oggi torna in campo con altre importanti sfide, valide per la ventottesima giornata.... (calciomercato)

Una Pasquetta all`insegna del campionato. La Serie B riparte dopo la sosta per le nazionali con la 31ª giornata, tutta in un giorno. Nulla di... (calciomercato)

Catanzaro, i precedenti sorridono ai gialloblù - Su sedici incontri disputati al Braglia, tutti in serie B, il Modena non ha mai perso. Il bilancio parla di dieci vittorie e sei pareggi. L’ultimo successo in Coppa.ilrestodelcarlino

Quando Spelta frenò la corsa dei calabresi - Modena e Catanzaro. Due squadre che si affronteranno venerdì al Braglia, ma che, tanti anni fa, sono state due tappe fondamentali di un centravanti che ha lasciato un segno indelebile, sia all’ombra ...ilrestodelcarlino

Sampdoria no limits, tra le risorse per la corsa ai playoff ci sono anche i gol fuori area - Blucerchiati secondi per numero di reti da oltre 16 metri, con il gol di Darboe a Palermo ora sono 7. Cinque risultati utili consecutivi, quinto attacco, 17 ...ilsecoloxix