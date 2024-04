Milan | niente Champions per Leao A Real-City preferisce…

Sergio Pellissier , ex attaccante della Serie A, ha parlato anche del Milan e del rinnovo di Camarda nella sua intervista a Sportitalia (pianetamilan)

niente ritorno a Roma, per limitare spostamenti inutili e fatiche ulteriori. La Roma dopo la partita col Milan a San Siro resterà in Lombardia... (calciomercato)

Si avvicina la prima s fida di Europa League tra Milan e Roma e l’attore Max Giusti punta su De Rossi . Ma niente rigori per favore… La più grande paura di Max Giusti è che Milan-Roma possa finire ai ... (dailymilan)

Milan - Roma, per Pioli e De Rossi niente calcoli: conta solo la coppa - A San Siro è previsto il tutto esaurito per un grande match di Europa League. Video dell'inviata Chiara Zucchelli.corrieredellosport

Milan, Bennacer: “Senza infortuni in lotta per lo scudetto con l’Inter Forse, ma…” - Alla vigilia dei quarti di Europa League, il centrocampista ha parlato anche del campionato: "Senza infortuni in lotta con l'Inter" ...fcinter1908

Ancora guai per il Milan, la causa di Blu Skye passa ai giudici lussemburghesi - Il procedimento d'indagine sulla cessione del Milan si è definito nei giorni scorsi. Il Trbunale di Milano passa la decisione ai colleghi lussemburghesi ...affaritaliani