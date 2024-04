Migranti | Parlamento Ue approva nuovo patto Espulsioni più rapide Ursula esulta Pd ha votato contro

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La Commissione Ue chiude il suo mandato portando a casa uno dei dossier cruciali di questa legislatura. Le politiche migratorie, negli anni, hanno diviso Paesi membri, spaccato governi, mandato in frantumi alleanze. E il voto sulnon è stato da meno. Fdi hasì a gran parte del pacchetto, in linea con il governo, ma in dissenso dai Conservatori e Riformisti e differentemente dai suoi alleati: Fi, totalmente a favore, e la Lega, contraria a più della metà dei testi e lontana dalla posizione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi