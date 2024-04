(Di mercoledì 10 aprile 2024) Altri 23 naufraghi sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera e sbarcati al molo Favaloro Nuova tragedia nel Mediterraneo. Otto persone tra cui unasono morte oggi, 10 aprile, nel naufragio avvenuto in acque internazionali a una trentina dida. Viaggiavano a bordo di un, insieme ad altri 23

C’era anche una bimba 15 mesi , annegata in mare , tra i migranti salvati dal naufragio di un barchino a Lampedusa (notizie.virgilio)

Naufraga un barchino in area Sar Maltese, a 33 miglia a Sud-Ovest di Lampedusa, e la guardia costiera di Lampedusa recupera 45 migranti e il cadavere di una donna. È accaduto durante la notte; a ... (quotidiano)

Pubblicato il 4 Aprile, 2024 naufraga un barchino in area Sar Maltese, a 33 miglia a Sud-Ovest di Lampedusa , la guardia costiera di Lampedusa recupera 45 migranti e il cadavere di una donna. È ... (dayitalianews)

Naufragio Migranti, otto morti tra cui una bambina - Un barcone è naufragato in area Sar maltese. La guardia costiera di Lampedusa ha poi recuperato i superstiti e otto cadaveri, tra cui quello di una bambina. I sopravvissuti, sbarcati a Lampedusa, sono ...tgcom24.mediaset

Migranti, naufraga barchino a 30 miglia da Lampedusa: 8 morti tra cui una bimba - (Adnkronos) - Nuova tragedia nel Mediterraneo. Otto persone tra cui una bimba sono morte oggi, 10 aprile, nel naufragio avvenuto in acque internazionali a una trentina di miglia da Lampedusa. Viaggia ...msn

Naufragio Migranti, 8 morti e alcuni dispersi - LAMPEDUSA, 10 APR - Sono 8 i cadaveri, fra cui quello di una bimba, appena sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa. Sono le vittime dell'ultimo naufragio avvenuto in acque Sar maltesi (e non libiche co ...messaggeroveneto.gelocal