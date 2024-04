Migranti | naufraga barchino a 30 miglia da Lampedusa | 8 morti tra cui una bimba

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Nuova tragedia nel Mediterraneo. Otto persone tra cui unasono morte oggi, 10 aprile, nel naufragio avvenuto in acque internazionali a una trentina dida. Viaggiavano a bordo di un, insieme ad altri 23, tra cui 5 donne, ripescati dalle acque gelide dagli uomini della Guardia costiera, tutti provati e sotto choc. I naufraghi, sono stati condotti ae sbarcati al molo Favaloro. — [email protected] (Web Info)

