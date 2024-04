Michael | la descrizione delle clip dal CinemaCon | “In questo film un Jackson inedito”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I presenti al panel deldi Las Vegas targato Lionsgate hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima le prime immagini di, il biopic di Antoine Fuqua sul Re del Pop,, interpretato sullo schermo dal nipote Jaafar. A introdurre ilato, di cui non esistono testimonianze ufficiali, si è presentato Graham King, produttore della pellicola che ha assicurato che ilsarà “molto lungo, in modo da raccontare adeguatamente tutta la storia. Vedrete una versione della vita dicome nessuno mai ha pensato di raccontarla; per la prima volta infatti i fan vedranno da vicino la vita quotidiana di uno degli artisti più prolifici di sempre“. Come riportato da Deadline, il trailer inizia mostrando una folla che acclama il cantante, per ...