Meteo Toscana | l’estate fuori stagione Il termometro sfiorerà 30 gradi nel fine settimana

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Firenze, 10 aprile 2024 – La pausa di queste ore, con temperature comunque miti per aprile ma non certo opprimenti, sta per andarsene. Torna il sole, torna il caldo. Un caldo, con temperature ben al di sopra delle medie del periodo, anzi: sabato sembrerà davvero di essere in estate, chi potrà godersi una giornata al mare potrà senz’altro pensare di essere in pieno giugno. Lasciamo parlare i dati: la giornata di giovedì 11 per il Lamma è all’insegna della nuvolosità, ma in serata il cielo si rasserena con temperature in deciso aumento. E’ il preludio a und'estate: da venerdì a domenica cielo sereno su tutta lacon temperature massime in aumento fino al culmine di sabato quando ilsegnerà fino a 29nelle zone ...