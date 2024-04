Meteo mercoledì | instabilità diffusa con possibilità di piogge

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, torna la pioggia su parte d’Italia per l’ingresso sul bacino del Mediterraneo di un impulso di aria fredda di matrice atlantica. Nel corso delle prossime ore la saccatura andrà in cut-off e darà luogo alla formazione di un piccolo vortice di bassa pressione che evolverà in modo autonomo. Il minimo si collocherà in una prima fase sul nord Italia poi in moto retrogrado scivolerà verso la Sardegna e infine ma solo nella giornata di giovedì raggiungerà l’Algeria. Siamo dunque all’inizio di una fase di maltempo che avrà la sua massima espansione sul territorio nella giornata diquando rovesci e temporali potranno essere localmente di forte intensità. Dove? Sostanzialmente al Centro-Nord e in parte sulla Sardegna mentre la lontananza geografica del Sud dal vortice ...