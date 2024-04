“Memoria compromessa e ridotte capacità di interagire con il mondo esterno” | così i lockdown per il Covid hanno accelerato il declino cognitivo negli over 50

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La pandemia hail50. E questo è accaduto indipendentemente dall’aver contratto o meno l’infezione da Sars-Cov-2. È il risultato di una ricerca pubblicata su The Lancet Healthy Longevity, secondo cui ilsi èin modo significativo nel primo anno della pandemia, con una variazione del 50%, soprattutto tra coloro nei quali un lieveera comparso prima della pandemia. Lo studio, chiamato Protect, è stato condotto dall’Università britannica di Exeter e ha evidenziato che l’accelerazione delè proseguita anche nel secondo anno della pandemia, suggerendo un impatto al di là del periodo iniziale di 12 mesi in cui c’è stato il ...

Alluvione: compromessi oltre 405mila mq di aree verdi - Oltre al parco urbano “Franco Agosto”, l’acqua e il fango hanno reso a lungo impraticabili il parco “Ernesto Balducci” in via Sapinia, il parco “Santarelli” in via Martiri delle Foibe, l’area verde ...forli24ore

La Voyager 1 è recuperabile ma ci vuole tempo, dice la NASA - La sonda Voyager 1 della NASA, considerata l'oggetto fabbricato dall'uomo più lontano dalla Terra, ha recentemente incontrato un errore critico di Memoria nel profondo spazio, risalente al 14 novembre ...tomshw

Stoltenberg “Ucraina decida quali compromessi fare”/ “NATO deve opporsi alla nuova alleanza autoritaria” - Jens Stoltenberg (NATO): "Ucraina decida quali compromessi fare". E avverte: "Bisogna opporsi all'alleanza autoritaria di Russia, Cina, Iran e Nord Corea" ...ilsussidiario