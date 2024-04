Mbappè non incide e il Barcellona vince 3-2 a Parigi | la remontada stavolta serve al PSG

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’unica nota positiva per il Paris Saint Germain è che Luis Enrique sa come orchestrare una rimonta. Fu lui l’8 marzo 2017 a guidare l’impresa delper 6-1 (dopo il ko per 4-0 dell’andata) contro ini al Camp Nou. In questa occasione nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League al Parco dei Principi sono i blaugrana are con un 3-2 che permette a Lewandowski e compagni di guardare con ottimismo al match di ritorno. Continua il tabù Spagna per il Paris che ha ottenuto solo sei vittorie nelle ultime diciotto gare contro squadre spagnole, in casa e fuori. Laservirà proprio al PSG, che al Montjuic dovràre per sperare di passare il turno. E la stessa cosa dovrà fare anche il Borussia Dortmund che limita i danni nella sconfitta ...