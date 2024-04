Matto Varini | vita privata e curiosità del tiktoker

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024), ha raggiunto il successo su Tik Tok diventando tra i i content creator più seguiti dal web e che recentemente abbiamo visto al Festival di Sanremo realizzare video per Vanity Fair., il primo video diventato virale L’influencer ed attore sarà ospite a Stasera C’è Cattelan, in onda a partire dalle 23:30 su Raidue. Nato a Napoli, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione diplomandosi al Lee Strasberg Film and Theatre Institute di Los Angeles, Successivamente lavora come copywriter fino a quando lo scorso anno l’intuizione che ha cambiato la sua. Intervistato da Vanity Fair aveva. raccontato: “L’anno scorso ero in vacanza con la mia famiglia. Guardo mio fratello di undici anni e gli dico: “Guarda come reagirei se vedessi una signora cadere”. E ...