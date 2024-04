Marco Los | Curiosità e vita privata del comico ospite a “Stasera C’è Cattelan”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Los è il volto tv di origini piemontese che ha raggiunto il successo esibendosi sui palchi con la stand up comedy-Los, il successo con oneliners Vedremo ilnell’ultima puntata diC’è, in onda a partire dalle 23:30 su Raitre. Nato nel 1987, in piemonte ma ormai Milanese d’ adozione, si è avvicinato alla stand up comedy nel 2018, anno in cui ha fatto il suo primo open mic. Per 3 anni si è esibito fra Torino e Milano facendo oneliners (battute secche senza collegamenti) per poi iniziare a scrivere monologhi. Nel 2021 ha lavorato come autore per Mediaset. Attivissimo su Instagram dove ha un seguito di 13mila followers ai quali propone contenuti divertenti. RIguardo lasentimentale, ilappare riservatissimo: non ci ...