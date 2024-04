L' ultima del Pd | vieta a stesso di candidare Salis Boomerang etico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dopo tanto discutere la suggestione che voleva Ilariacandidata per il Partito Democratico alle Elezioni europee è definitivamente tramontata. A estrometterla dalle liste però non è stata l'ala cattolica del partito, pronta a un'operazione interna, non è stato nessun cacicchio, ma il codice. Non c'è stato bisogno neanche del nuovo testo integrato e aggiornato da Antonio Misiani, bastava quello del 2008. Infatti il codiceprevede che ogni candidato presenti, prima di essere messo in lista, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. La maestra di Milano, ora in carcere a Budapest, con le sue quattro condanne passate in giudicato non avrebbe potuto impegnarsi in prima persona in una competizione elettorale. Fra le condanne si legge: resistenza a pubblico ufficiale durante lo sgombero di attivisti ...