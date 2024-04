Luis Enrique infiamma la supersfida | ‘Sono io il massimo rappresentante dello stile Barcellona | molto più di Xavi’|Estero

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 2024-04-09 15:19:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Una rivalità sportiva accesasi all’improvviso nell’estate 2017, quando il Paris Saint-Germain scelse di rompere quella sorta di gentlemen agreement non scritto tra grandi club, tale per cui non ci si strappa un top player pagando la clausola rescissoria. Nasser Al-Khelaifi e la ricchissima proprietà qatariota scelsero di fare un’eccezione, mettendo idealmente nelle mani di Neymar jr i 222 milioni di euro necessari per rompere il suo vincolo coled iniziare un’esperienza che, vista col senno di poi, è servita certamente a gonfiare il suo conto in banca ma che non ha appagato il desideriosceicco di conquistare la tanto agognata Champions League. Da quel giorno il rapporto tra le due società non è stato più lo stesso – nel mentre i campioni di Francia si sono tolti pure lo ...