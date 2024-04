L’oro non basta più | alle Olimpiadi arrivano i soldi per chi vince | «Il mondo è cambiato»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Dopo 128 anni di "gloria" olimpica World Athletics rompe un tabù: l'atletica sarà il primo sport internazionale a dareagli atleti per aver vinto una medaglia d'oro. Insomma,non. Non più. A partire da Parigi gli atleti cherannoin ciascuno dei 48 eventi dell'atletica si aggiudicheranno 50.000 dollari. Ma World Athletics ha promesso di estendere i premi in denaro anchemedaglie d'argento e di bronzo, dai Giochi di Los Angeles del 2028. La decisione è sorprendente – spiega il Guardian – dato che il Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, non ha mai assegnato denaro per la partecipazione o la vittoria di una medaglia, sostenendo che competere ai Giochi è ...