LIVE Giro d’Abruzzo 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 10 km all’arrivo! Lutsenko contro la UAE Emirates

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Superata anche l’ultima salita: ora sarà discesa fino al traguardo di Magliano de’ Marsi. 15.10 Sono 10 i km al traguardo! 15.07 Ora scatti escatti. 15.06 A rotazione gli uomini della UAEprovano a sfiancare. Ora è lo stessoa provare ad andare via, ma Adam Yates lo chiude. 15.06 Alexey: è sempre lui a chiudere! 15.05 Viene ripreso l’elvetico della UAE, ma poi riscatta. 15.03 Scatto secco di Jan Christen che se ne va! 15.00 Ripreso Tonelli! Ora il gruppo, che ha ritrovato qualche unità, prosegue compatto. 14.59 Superata la prima salita, ora una breve fase di discesa, poi la strada risale per qualche chilometro e poi una lunga discesa per arrivare al ...