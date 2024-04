(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladel 2026 per investire le risorse europee con il“è unaformale”, e proporre di farla slittare oltre non è una “bestemmia”: se l’attuale Commissione europea uscente non lo ha capito, magari la prossima, con una legislatura dove la destra peserà di più dopo il voto di giugno, “forse valuterà diversamente”. Parola del ministro dell’Economia Giancarloche replica così ai rilievi dell’Ue che chiede di accelerare la spesa a fronte dei ritardi che il nostro Paese sta accumulando. Poco prima di, Paolo, commissario Ue agli Affari economici, aveva confermato che “l’attuazione tempestiva deiè essenziale, perché ladel 2026 è fissa”. Stimolando i Governi ad accelerare. L’ironia di ...

Lite Gentiloni-Giorgetti sulla scadenza del Pnrr - Per il ministro dell'Economia Giorgetti una proroga per impiegare i fondi del Pnrr non è una bestemmia. Ma trova il muro di Gentiloni. La scadenza del 2026 per investire le risorse europee con il Pnrr ...lanotiziagiornale

Pnrr, Lite con l'Ue sul limite del 2026. Meloni, sì a Ursula per una proroga - Roma si appella all'Ue sul Pnrr, ma la risposta che arriva da Bruxelles è negativa. Giancarlo Giorgetti, solitamente pacato e moderato, durante la conferenza stampa per la presentazione del Def ha di ...affaritaliani

Una grande baruffa spacciata per una Lite tra condomini - Ieri, domenica, quindi giorno di riposo, per buona parte degli italiani si è presentata l’occasione per fare un pò di conti. Questa volta all’interno delle mura domestiche, dopo aver dato una scorsa a ...ildenaro