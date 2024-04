Lista unitaria tra FI e Lupi per sfondare al Centro 

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’accordo con Noi Moderati, nel logo «Berlusconi Presidente». Un francobollo straordinario per il Cav

Bergamo. In vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, Europa Verde , Oltre e Sinistra Italiana presentano Futura: una lista unitaria , all’interno della coalizione di centro Sinistra , ... (bergamonews)

Roma, 9 apr. (askanews) – “Una forza rassicurante al centro dell’Europa”. È questo lo slogan, accompagnato dal volto di Silvio Berlusconi, scelto dalla lista unitaria forza Italia-Noi Moderati in ... (ildenaro)

"Una forza rassicurante al centro dell'Europa". È questo lo slogan, accompagnato dal volto di Silvio Berlusconi, scelto dalla lista unitaria forza Italia-Noi Moderati in vista delle elezioni europee ... (ilfogliettone)

Elezioni Europee 2024, Lista FI e Noi Moderati. Tajani: “Supereremo il 10%. A noi il voto più utile che si possa dare” |VIDEO - Presentata oggi a Roma la Lista unitaria tra Forza Italia e Noi Moderati per le prossime Elezioni Europee. Presentato anche il simbolo.tag24

VILLAPIANA: Amministrative, in frantumi il fronte unitario, si va al voto in ordine sparso - Il progetto di Lista unitaria da contrapporre all’esecutivo uscente è fallito: partiti politici e movimenti civici, se non ci saranno ripensamenti e passi indietro, andranno incontro alle Amministrati ...sibarinet

Lista Tajani-Lupi per le europee: “Forza rassicurante al centro” - Roma, 9 apr. (askanews) – “Una forza rassicurante al centro dell’Europa”. È questo lo slogan, accompagnato dal volto di Silvio Berlusconi, scelto dalla Lista unitaria Forza Italia-Noi Moderati in vist ...askanews