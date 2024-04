L' Iran è in un vicolo cieco

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Non sembra placarsi la tensione tra Israele e, dopo il raid condotto dallo Stato ebraico a Damasco, in cui sono stati uccisi alcuni alti esponenti delle Guardie della rivoluzione islamica. “Quando attaccano il nostro consolato, è come se avessero attaccato il nostro territorio”, ha tuonato poche ore fa l’ayatollah Ali Khamenei. “Il malvagio regime ha commesso un errore su questo fronte e deve essere punito e sarà punito”, ha proseguito. Parole minacciose, a cui ha replicato il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz. “Se l’attacca dal suo stesso territorio, Israele risponderà e attaccherà in”, ha dichiarato. Dobbiamo quindi attenderci una guerra diretta trae Israele? Un simile scenario è concreto, anche se, almeno per il momento, forse non ineluttabile. Partiamo dal senso strategico del raid ...