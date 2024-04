Liquidi in aereo | stop al limite dei 100 ml nel bagaglio a mano | come cambiano i controlli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ottime notizie per tutte quelle persone che sono solite partire inper qualche giorno, dovendo ogni volta preoccuparsi di cosa poter inserire o no nel proprio. Soprattutto per quanto riguarda i. Attualmente le regole impongono che flaconcini di shampoo, saponi, schiuma da barba e deodoranti non devono superare i 100 ml di capienza, costringendo chi è in partenza ad acquistare specifici contenitori da viaggio. Ma questa situazione sta per cambiare radicalmente in alcuni aeroporti del Regno Unito. E probabilmente in futuro sarà così in tutto il mondo. La svolta è stata resa possibile da una speciale tecnologia che consente di analizzare con estrema precisione il contenuto dei bagagli.Leggi anche: Italia, tragedia nei cieli: l’precipita vicino alla strada Le nuove ...

