Lavori in piscina Duecento no

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lacomunale di Lecco resta chiusa per più di un mese. Sono cominciati ieri iper l’impianto fotovoltaico al centro sportivo comunale Al Bione. Per completare l’intervento, dal costo di 740mila euro, 350mila dei quali arrivati con un finanziamento di Regione Lombardia, l’impianto natatorio resterà chiuso per 5 settimane. Contro la serrata utenti e atleti che lì si allenano e disputano gare hanno promosso una petizione sottoscritta da quasi 200 persone in poche ore, che temono disagi sia per gli utenti ma anche conseguenze per la trentina di operatori del settore. Lariaprirà, salvo imprevisti, il 5 maggio, sebbene gli incaricati della società Canobbio Group di Darfo Boario Terme cercheranno di accelerare i tempi. Verranno installati 18 pannelli solari termini che consentiranno di ridurre i consumi e i costi di ...

