(Di mercoledì 10 aprile 2024)

La tendenza quiet luxury conquista i capelli, parola dell'hair stylist Romeu Felipe - Si traduce in un colore che non si percepisce, non copre, ma valorizza le caratteristiche uniche e irripetibili di ognuno, come i chiaroscuri naturali, merito di tecnologie avanzate ...vanityfair

Sandra Bullock, jeans larghi e Birkenstock per il look quiet Luxury versione casual - L'attrice è stata fotografata a Los Angeles in una delle sue sporadiche apparizioni con un look all'insegna del lusso silenzioso ...vogue

Smart working, la misura nata con la pandemia rischia di sparire - Il lavoro agile è un argomento divisivo: a molti piace perché permette una miglior conciliazione del lavoro con la vita privata, ma ora rischia di essere tolto ...mattinopadova.gelocal