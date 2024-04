La sinistra tenta un disperato blitz per tenere in piedi il campo largo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nicola Fratoianni con Nichi Vendola in missione a Bari perre di ricucire la frattura nella coalizione di centrodopo lo strappo di Giuseppe Conte. Nonostante tutto,Italiana ci prova. E pure nel Pd, da Goffredo Bettini a Andrea Orlando, c'è chi continua a spingere per una ricomposizione. Per arrivarci, prima che un terzo nome, occorre che si rimettano insieme i cocci dell'alleanza frantumata. «Il terzo nome c'è solo se c'è la volontà politica di tutta la coalizione, M5S compresi, di stare insieme», dicono in Transatlantico parlamentari dem che seguono da vicino la vicenda barese. Insomma, la candidatura Leccese - già frutto di una faticosa mediazione nel Pd - può essere superata solo se si ricompone l'alleanza di centro. Del resto, fanno notare i dem, a Bari «tutto il cinema di questi ...

ELEZIONI A PINETO/ SCATTA DISORDINE E CONFUSIONE NELLE LISTE UFFICIALI DI DESTRA E sinistra - È proprio vero. Non c’è pace a Pineto in questa campagna elettorale che vedrà prossimamente i politici locali in gara per la poltrona da sindaco. L’unico gruppo coeso risulta “Pineto Riparte”: l’ampis ...certastampa

La Lega avverte gli alleati. "Nessuno ci divida in Europa" - Salvini: "Non si può stare con Macron e la sinistra, niente veti su Le Pen". L'accordo tra Fi e i moderati di Lupi ...ilgiornale