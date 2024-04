La ricerca dei quattro dispersi a Suviana si complica

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sono ancoranella centrale idroelettrica del lago di, un bacino artificiale del comune di Camugnano nell'appennino Bolognese, dopo l'esplosione di ieri, ma "non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea", ha detto Luca Cari, dirigente della comunicazione dei Vigili del fuoco. Ilavoratori che ancora risultanohanno tra i 37 e i 68 anni. I loro nomi sono stati confermati dalla Prefettura di Bologna: si tratta di Paolo Casiraghi, 59 anni, di Milano; Alessandro D'Andrea, 37 anni, di Pontedera; Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Mestre e Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli. I Vigili del fuoco stanno lavorando, ma ora dopo ora le condizioni ...

