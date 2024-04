L'iniziativa a opera della Rete Studentesca per la Palestina contro il bando di collaborazione scientifica dell’ateneo con Israele Un gruppo di attivisti della Rete Studentesca per la Palestina ha ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Un gruppo di attivisti della Rete Studentesca per la Palestina ha occupato questa mattina il rettorato dell'Università degli Studi Federico II di Napoli a causa del bando per la ... (webmagazine24)

Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire la vicenda, ancora poco chiara. La vittima è Francesco Vanacore, originario di Vico Equense.Continua a leggere (fanpage)

La Federico II di Napoli è l’unica università del Sud tra le migliori al mondo: la classifica QS - La Federico II di Napoli è al 36esimo posto mondiale come università per gli Studi classici e Storia antica: è l'unica di tutto il Sud Italia ...fanpage

Campania, i ragazzi della NewTechSI Academy a confronto con gli Its di Madrid - Si chiama “Design The Future” ed è l'evento organizzato dalla Fondazione “Its NewTechSI Academy” per la prima volta in Campania allo scopo di condividere, ...pupia.tv

Vinitaly 2024: Il Made in Italy Enologico in Primo Piano a Verona - C’è tutto il made in Italy enologico dalle regioni italiane e da oltre 30 nazioni alla 56^ edizione di Vinitaly, ...ilriformista