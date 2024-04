Kyma Mobilità | variazioni dei percorsi degli autobus e della sosta per il giuramento sulla Rotonda del Lungomare

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoIn relazione alla cerimonia delsolenne interforze che si terrà mercoledì 17 apriledel, è stata interdetta la circolazione veicolare sulVittorio Emanuele III, nel tratto compreso tra corso Due Mari e piazza Ebalia, su via Principe Amedeo e su via De Cesare: dalle ore 20.00 nelle giornate di giovedì 11 e di lunedì 15 aprile, e dalle ore 07.00 alle ore 14.00 nelle giornate di martedì 16 e di mercoledì 17 aprile. Pertanto, idelle linee urbane e suburbane disubiranno, riportate in dettaglio sul sito www.mobilita.it. Inoltre, in considerazioneinibizione allasu ...