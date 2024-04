Julianne Moore condivide la foto della figlia 22enne | che le somiglia come una goccia d' acqua

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladi, Liv, poco più che ventenne, compare in unapubblicata dall'attrice premio Oscar.ha condiviso unadi suaLiv, nel giorno del suo ventiduesimo compleanno. Ladell'attrice ha subito attirato l'attenzione dei fan per la grandenza con la star. Nel post,riserva parole di affetto per la giovane:"Felice 22° compleanno @livfreundlich, non sei più piccola ma sarai sempre la mia bambina. Ti amo tanto, grazie di essere ladei miei sogni" ha scritto nella didascalia l'attrice. Un legame specialeha avuto laLiv e il figlio Caleb ...