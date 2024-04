Isola dei Famosi | panico tra i naufraghi | un serpente li avvicina

Artur Dainese mentre apriva la cassa ricevuta dal reality insieme ai naufraghi, ha per sbaglio tagliato con il machete Greta Zuccarello . "Aglia, mi ha tagliato " ha alzato la voce la leader prima di ... (fanpage)

Sonia Bruganelli parla della sua nuova esperienza a L’Isola dei Famosi in un’intervista a Fanpage.it, le dichiarazioni Sonia Bruganelli è tornata in televisione in qualità di opinionista nella nuova ... (gossipitalia.news)