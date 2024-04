Irlanda riconoscerà Stato palestinese

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 7.52 L'si prepara a riconoscere unonelle prossime settimane. Lo ha annunciato a Dublino il ministro degli Esteri Micheal Martin parlando in Parlamento, dove ha spiegato di voler presentare al governo una proposta formale una volta completate le "discussioni internazionali". Ritardare il riconoscimento "non è più credibile né sostenibile", secondo il ministro. "Non c'è dubbio che siano stati commessi crimini di guerra e condanno categoricamente i continui bombardamenti sulla popolazione di Gaza", ha aggiunto.