Inzaghi | nuova soluzione con l’Udinese Dal mercato anche l’aiuto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Simoneha confermato di avere diverse soluzioni a disposizione in Udinese-Inter. Un’idea potrebbe essere alimentatadal, un nome sarebbe ideale per l’allenatore. IDEA – Alexis Sz sulla trequarti è stata l’idea, già provata in stagione, di Simoneper sbloccare Udinese–Inter. L’allenatore aveva in mente di farlo da tempo, lo ha fatto proprio contro una squadra che attende gli avversari e lascia sempre il possesso agli altri. I friulani sono la compagine con la percentuale più bassa di possesso palla in Serie A, serviva perciò qualcuno in grado di creare superiorità e prendersi responsabilità. Sz lo ha fatto molto bene, risultando un’opzione più che valida in quel ruolo.trae ...