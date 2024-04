I migliori film horror da guardare su Netflix | da It a Midsommar per serate da brivido

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ecco alcuni tra idasu: daai due capitoli di It, qualche consiglio per le vostrecasalinghe daUno dei generi cinematografici più apprezzati in assoluto è l’, visto che le persone amano essere tenute sulle spine fino alla fine di un racconto, mentre vivono un’esperienza immersiva. Con il lancio delle piattaforme di streaming legale comemoltissimivengono ormai fruiti direttamente a casa, quando e come si preferisce, mentre la sala cinematografica viene “sacrificata” da questo punto di vista. Durante e in seguito alla pandemia, le persone hanno sottoscritto numerosi abbonamenti a molteplici cataloghi online in sostituzione dei cinema, ma ...