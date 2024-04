I concerti da non perdere nel 2024

Milano – Le multinazionali dei concerti e della gestione degli impianti, come Live Nation, Eventim e Asm Global “hanno espresso un grande interesse per San Siro ”. Così il sindaco di Milano Giuseppe ... (ilgiorno)

Disney sembra voler coccolare la Swift e mantenere l'esclusiva sui suoi futuri contenuti in streaming Dopo il successo planetario di The Eras Tour in streaming, il CEO di Disney Bob Iger ha ... (movieplayer)

La scaletta di Gazzelle in concerto a Roma, 10 aprile 2024: l’ordine delle canzoni, orario e biglietti - La scaletta e l'ordine della canzoni di Gazzelle in concerto al Palazzo dello Sport a Roma, mercoledì 10 aprile: biglietti, orario e come arrivare ...soundsblog

Pinguini Tattici Nucleari: «Bisognerebbe accettare tutte le diversità, non solo alcune. Essere diversi è la nuova normalità» - Sono sempre in sei. Sei fenomeni. Lo sono per forza. Fare un milione di spettatori in un anno non è da tutti. Ma i Pinguini Tattici Nucleari riempiono qualsiasi cosa: stadi un anno fa e ...leggo

Pinguini Tattici Nucleari in tour a Napoli: «Per gli show di maggio studiamo il napoletano» - Trentatré date indoor, tutte sold out, in 45 giorni. Con i biglietti già in vendita per il successivo tour negli stadi, nove date nel giugno 2025, compreso il Diego ...ilmattino