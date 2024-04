Highlights e gol Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-1 | Champions League 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ildei gol e deglidi2-1, match valevole per l’andata dei quarti di finale della2023/. Va ai colchoneros il primo round del doppio confronto, con la squadra di Simeone che ha avuto la meglio al Civitas Metropolitano grazie alle reti di De Paul e Samuel Lino, entrambe nel primo tempo. A nove minuti dal 90? è arrivato però un pesante gol segnato da Haller, che ha dimezzato lo svantaggio ed ha ridato speranza ai gialloneri, specialmente in vista del ritorno in Germania. PAGELLE E VOTI ILDEI GOL E DEGLISportFace.