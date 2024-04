Gli attori italiani fanno causa a Netflix per compensi irrisori

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La società Artisti 7607, a tutela dei diritti die doppiatori, è decisa a far passare apiù di un brutto quarto d’ora. La denuncia al colosso dello streaming sarà inoltrata al tribunale di Roma con lo scopo di “ottenereadeguati e compensazioni proporzionate a quanto stabilito dalla legge agli artisti mandanti“. “Dopo più di otto anni di sterili negoziazioni per ottenere i dati necessari a determinare il compenso degli artisti, in osservanza delle leggi europee e nazionali, Artisti 7607 è obbligata a fare ricorso al tribunale per chiedere che la legge venga rispettata“, è stata la dichiarazione corale dell’associazione, fondata oltre dieci anni fa da alcune importanti personalità dello spettacolo italiano e di cuipartecome Neri Marcorè, Michele Riondino, Elio ...