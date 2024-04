Freccia del Brabante 2024 oggi in tv | orari | favoriti | altimetria Percorso pieno di muri | tanti possibili protagonisti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La stagione delle grandi classiche ciclistiche continua. L’appuntamento di fine settimana sarà l’Amstel Gold Race, ma prima ci sono corse che sono ben più di gare di preparazione. Tornaladel, che tra un muro e l’altro si propone comunque come una corsa dura, un vero e proprio antipasto verso le Classiche delle Ardenne. LA DIRETTA LIVE DELLADELDALLE 12.30Gara che sarà leggerissimamente meno dura rispetto a quanto vissuto nel 2023. Dopo i primi 120 chilometri dove si passerà suidi Chaussée d’Alsemberg (1.6 km al 2.5%), Sollenberg (0.5 km al 5.5%), Bruineput (1.2 km al 4.7%), Eigenbrakelsesteenweg (0.9 km al 4.4%) e Rue de Nivelles (2 km al 4%), si entrerà in un circuito finale di 19,8 chilometri da percorrere ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante 2024 . La classica che segna una linea di mezzo tra le corse sulle ... (oasport)

Va in scena oggi l’edizione numero 64 della Freccia del Brabante , che anche quest’anno collega le Classiche delle Pietre con le Classiche delle Ardenne. Saranno ben 22 i muri da affrontare lungo i ... (sportface)

LIVE Freccia del Brabante 2024 in DIRETTA: gara incerta, Albanese e Busatto per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante 2024. La classica che segna una linea di mezzo tra le corse sulle pietre ...oasport

sConfini: terza edizione del Festival transfrontaliero - Arriva alla terza edizione il Festival del Contrabbando Culturale sConfini organizzato congiuntamente fra Tirano e Valposchiavo ...primalavaltellina

Freccia del Brabante 2024 oggi: orari, favoriti, tv, altimetria. Percorso pieno di muri, Carapaz cerca il rilancio - Torna oggi la Freccia del Brabante, che tra un muro e l’altro si propone comunque come una corsa dura, un vero e proprio antipasto verso le Classiche delle Ardenne. Gara che sarà leggerissimamente ...oasport