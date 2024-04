Francia | preso sospetto omicida ad Aosta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 22.46 E' stato arrestato a Lione, in, il 21enne sospettato di aver ucciso la 22enne francese in un villaggio abbandonato in Valle d'. Sarebbe la sua fidanzata. La notizia è stata data dal procuratore di Grenoble, Eric Vaillant, su un social e rilanciata dai media francesi. E' un cittadino italiano di origini egiziane. Era già ricercato indalla fine di marzo per "violazione del controllo giudiziario".Anche la Procura di Grenoble ha aperto un'indagine per l'omicidio della ragazza trovata morta.