Firenze | multe record | raccolti 125 milioni E i più sanzionati sono i turisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – Un profluvio di contravvenzioni (e di denaro che ora entrerà nelle casse di Palazzo Vecchio). Nel 2023, le violazioni al codice della strada hanno segnato un vero e proprioche pongonotra le tre città italiane più tartassate (la prima è Milano e la terza è Roma).infatti 125 imessi in bilancio dall’amministrazione per le, 9 in più del 2022. Secondo il Comune, però, le cifre evidenziano un rapporto difficile tra il turista e la Ztl. E rispetto ai fiorentini, agli stranieri capita molto più spesso di beccarsi una contravvenzione per essere entrati con l’auto, senza permesso, nella zona a traffico limitato. Troppi verbali, secondo il Comune, che ora è intenzionato a promuovere una campagna di comunicazione all’estero. Una ...