Esami di Stato | le nuove procedure per commissari esterni e presidenti di commissione Con circolare ai docenti da scaricare

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’articolo dettaglia il processo di presentazione delle domande per i ruoli didiper glidi2023/2024. Seguendo la Nota Ministeriale prot. n. 12423 del 26 marzo 2024, stabilisce il periodo di candidatura dal 27 marzo al 12 aprile 2024, attraverso la piattaforma Istanze online e l’uso del modello ES-1. L'articolo .

È stata pubblicata la circolare che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di Stato per l’anno scolastico 2023/ 2024 . La sessione d’esame inizierà il 19 giugno 2024 con la prima prova ... (orizzontescuola)

Sono 32.317 i posti messi a bando per il nono ciclo del TFA sostegno : pochi giorni fa è stato pubblicato il decreto di autorizzazione. Dunque, gli interessati adesso sono proiettati alla prova ... (orizzontescuola)

Salute nel Lazio, il 7 per cento delle famiglie risparmia e non si cura: il rapporto della Fondazione Gimbe - Non si investe sulla propria salute: la spesa familiare è aumentata dell'8%, passando da 1.414,68 del 2021 ai 1.527,96 del 2022 ...roma.corriere

Scaricare la rabbia scrivendo le proprie emozioni funziona: a patto di distruggere il foglio - Uno studio giapponese fa luce su questo meccanismo: i sentimenti di frustrazione dopo aver ricevuto insulti sono spariti, ma solo con la distruzione dei fogli su cui erano stati scritti ...corriere

Esame per la patente di guida, il record di bocciati: uno su quattro non passa il test - Savona è la città con più rimandati (36,56%). La teoria nel Lazio vede oltre il 42% dei candidati non ammessi alla guida, mentre la prova pratica la superano ...repubblica