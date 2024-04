Epatiti virali | perché in Lombardia i casi sono aumentati così tanto Come difendersi dal contagio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Milano, 10 aprile 2024 – Impennata didi: non si è ai livelli degli anni ‘80, ma il 2023 registra una crescita importante rispetto agli ultimi anni. Lo rileva il bollettino dell’Istituto superiore di sanità relativo al 2023, che fotografa un trend che, in realtà, è diffuso nel mondo,che l’Oms, con il Global Hs Report 2024, ha evidenziatol’epatite virale sia la seconda causa infettiva di morte a livello globale. L’obiettivo di eliminare queste patologie entro il 2030 resta un punto fermo, ma,dichiarato dall’Oms, il rapporto “dipinge un quadro preoccupante”. L’epatite A Per quanto riguarda lastati 55 idi epatite A notificati al Seieva (Sistema ...