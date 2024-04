Enel Green Power e il post di profondo cordoglio per le vittime dell’esplosione sulla diga di Suviana con i commenti disattivati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un’ora fa, sul LinkedIn,ha espresso il suoper leavvenuta nella centrale idroelettrica di Bargi,di. «, a seguito del grave incidente occorso nella centrale di Bargi (BO), ha istituito un fondo immediato di due milioni di euro per consentire alle persone coinvolte e alle loro famiglie di far fronte alle prime necessità e urgenze. Fin dalle prime ore dell’accaduto,si è adoperata per fornire assistenza attraverso l’invio sulo e presso gli ospedali dove sono ricoverati i feriti di un ...