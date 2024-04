Emergenza Casa Roma – Santori Lega | “Un piano è necessario per estinguere l’arretrato condono e lo sviluppo della città”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Grazie alla legge ‘salva’ proposta dal vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, adelle pratiche relative aledilizio, ben 170.000, delle quali parte risale addirittura a 40 anni fa, può essere azzerato tamponando finalmente un perdita e un disservizio che tradotti in numeri restituiscono subito l’urgenza di un intervento risolutivo. Le concessioni rilasciate sono state 4350 nel 2018; 3494 nel 2019, nel 2020 1491 e 2811 nel 2021. Gli incassi per il Campidoglio, sempre in cerca di nuove risorse, sono stati a dir poco ridicoli. Nel 2018 15.000.000 di euro; 16.000.000 nel 2019; nel 2020 9.000.000 e 110.000.000 nel 2021”. Lo dichiara in una nota il capogruppoin Campidoglio Fabrizio. “Migliaia di ...