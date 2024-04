Corso Intensivo di Yoga Educativo riconosciuto M I U R – Formazione professionale per insegnanti

Su InPa è stato pubblicato l'avviso di convocazione per la PROVA in modalità ORALE di accesso al corso intensivo di formazione di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107 L'articolo Con corso riservato ... (orizzontescuola)

Interpreti, al via Corso di italiano C - Scadenza iscrizioni al Corso di italiano lingua C per interpreti di conferenza a Forlì: 15 aprile. Formazione intensiva con esercitazioni pratiche e supporto per lingue specifiche. Contatti per info e ...ilrestodelcarlino

Corso di ukulele - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana.laregione.ch

Ufficio Stampa Lab: a Parma, il Corso pratico Intensivo ti porta a Cibus 2024 - Tre giornate di formazione a maggio, con la possibilità di partecipare in esclusiva ad un vero press tour durante la manifestazione di riferimento per il - ParmaPress24 ...parmapress24