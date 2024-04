Corriere dello Sport – Calciomercato Napoli | azzurri al tavolo per Gimenez | i dettagli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 2024-04-10 11:36:25 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Una donna come manager. Si chiama Mariel Duayhe, ha una laurea in marketing, è agente Fifa e dirige una società di intermediazione, “Cantera Latina”, che ha i suoi uffici a Città del Messico, in Calle Eugenio Sue. Ricoprirà un ruolo di primo piano nella riunione che deciderà il futuro di Santiago, 23 anni il 18 aprile, 47 gol in 83 partite nel Feyenoord, in corsa per diventare l’erede di Victor Osimhen: ilsi è informato, lo sta studiando, l’altro nome è quello di Jonathan David del Lille. Ma intorno a questo centravanti, che è nato a Buenos Aires, ha il passaporto italiano grazie ai nonni di sua mamma Maria Bernarda e ha scelto la nazionalità messicana, si stanno muovendo anche il ...