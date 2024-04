Conti o Cattelan? Sanremo | impazza il toto-conduttore Voi chi preferite? Magari una donna?

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Al prossimo Festival dimanca quasi un anno ma da settimaneil. Dopo l’annuncio della pausa che si prenderà Amadeus, padrone di casa delle ultime straordinarie cinque edizioni, la Rai sta cercando un nome che possa garantire un’edizione di successo, capace di sposare la contemporaneità delle canzoni con il confezionamento di un grande show televisivo. Secondo le indiscrezioni, in pole position al momento ci sarebbe Carloche però ha così dichiarato: “Non lo so, non ne so nulla. E comunque anche se me lo avessero chiesto e anche se dovessi dire di no, non lo dirò mai perché sarebbe una mancanza di rispetto''. Ma a circolare insistentemente è anche il nome di Alessandro, gradito all’attuale dirigenza Rai: in suo favore la capacità di ...