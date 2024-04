Conte | Schlein mantenga promesse e rafforzeremo dialogo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Milano, 9 apr. (askanews) – La "nostra carta dei valori è un manifesto progressista e noi non torneremo" col centrodestra "perché tutte le nostre battaglie sono di area progressista. Abbiamo definito dopo quando sono diventato leader uno statuto e quindi un documento identitario. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, ai microfoni di E' sempre carta bianca su Rete4. "Se Ellymantiene fede al programma da cui ha tratto investitura come segretaria del Pd, noi potremo rafforzare il– ha aggiunto – Se le scelte saranno conseguenti arriveremo in ottima salute alla scadenza della legislatura". Le scelte conseguenti? "Sono quelle di quando ha detto libererò il patito da cacicchi e capibastone", ha rimarcato.