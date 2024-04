Come la Russia sta prendendo il controllo dell’Artico

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Per Vladimir Putin la regione è da anni una priorità strategica. Ma dall’inizio della guerra in Ucraina la cooperazione con l’occidente è finita e l’atteggiamento di Mosca è sempre più aggressivo. Il video. Leggi

L'esplosione, la nube a fungo che sale e la distruzione. Per la prima volta la Russia avrebbe usato una bomba termobarica da 1500 kg in Ucraina . Una « mini atomica» viene definita... (ilmattino)

Fotografa un treno in Russia. «Fermato e trattato Come una spia» - La sua passione per i treni gli è costata otto ore di fermo, trattato Come una spia, in un posto di Polizia di Perm, una città di un milione di abitanti situata alla pendici ...ilmessaggero

Guerra in Ucraina: bombe di Kiev su Klimovo, due morti, colpita nave russa nel Mar Baltico - Mosca ha attaccato diverse regioni dell'Ucraina della notte e Kiev ha intercettato 14 dei 17 droni lanciati dalla Russia. Le forze ucraine hanno bombardato Klimovo, nella regione russa di Bryansk, dov ...it.euronews