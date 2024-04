Classifica marcatori Champions League 2023 2024

Frattesi alla sua prima stagione in maglia Inter continua a migliorare le sue statistiche realizzative a suon di reti… da subentrato! Il podio resta distante ma alle sue spalle adesso mette tutti ... (inter-news)

L’Inter ha vinto per 1-0 contro il Frosinone ritrovando i tre punti dopo cinque giornate a secco. La classifica si è mossa e i nerazzurri hanno tenuto il primo posto. Daniele Quieto è stato l’uomo ... (inter-news)

Calcio Juniores Blitz in rimonta a Pietrasanta. Poker Pontremolese. Reazione da grande - La Pontremolese vince 4-1 contro il Blues Pietrasanta, ribaltando il risultato con determinazione. Prossimo impegno: il derby contro il Romagnano.lanazione

Serie A 2023/24, la Classifica marcatori dopo la 31^ giornata: Lautaro leader indisturbato, primo nel Monza per.. - Ecco la Classifica marcatori dopo la 31^ giornata di Serie A 2023/24:23 gol: Lautaro Martínez (Inter, 2 rig)15 gol: Vlahovic (Juventus, ...monza-news

Under 17 Regionali: Alba Calcio-SG Chieri 2-3 - Scacco matto: i Leoni ruggiscono e sognano le fasi finali. La Cenerentola del girone esce vittoriosa da un match spumeggiante ed elettrizzante mantenendosi in scia verso un sogno, che oramai non è più ...tuttosport